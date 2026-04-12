Il Plebiscito supera di slancio Milano e si conferma in vetta

Nella sedicesima giornata del campionato di Serie B, disputata sabato 11 aprile presso le piscine del Centro Sportivo Plebiscito, la squadra di casa ha battuto la Canottieri Milano con il punteggio di 11-9. La partita si è svolta in un’atmosfera di grande intensità, con entrambe le formazioni impegnate in un match molto combattuto. Con questa vittoria, il Plebiscito Padova si è mantenuto in prima posizione in classifica.

Nella sedicesima giornata del campionato nazionale di Serie B, disputata sabato 11 aprile alle piscine del Centro Sportivo Plebiscito, il Plebiscito Padova supera 11- 9 la Canottieri Milano e si conferma capolista al termine di una gara intensa e combattuta. Dopo un match giocato punto a punto, i.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Il Plebiscito batte Bologna e si conferma in vetta alla classificaObiettivo raggiunto: nella quindicesima giornata del campionato nazionale di pallanuoto maschile di Serie B, disputata il 28 marzo alle piscine del... Plebiscito espugna Milano e la supera in classifica: padovani secondiSabato 31 gennaio il CS Plebiscito Padova è sceso in vasca a Milano contro la Canottieri per la settima giornata del campionato nazionale di Serie B.