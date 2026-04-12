Il Plebiscito supera di slancio Milano e si conferma in vetta

Nella sedicesima giornata del campionato di Serie B, disputata sabato 11 aprile presso le piscine del Centro Sportivo Plebiscito, la squadra di casa ha vinto contro la Canottieri Milano con il punteggio di 11-9. La partita si è svolta in un clima di grande equilibrio e intensità, con entrambe le formazioni impegnate in uno scontro serrato. La vittoria ha permesso al Plebiscito Padova di mantenere la testa della classifica.

Nella sedicesima giornata del campionato nazionale di Serie B, disputata sabato 11 aprile alle piscine del Centro Sportivo Plebiscito, il Plebiscito Padova supera 11- 9 la Canottieri Milano e si conferma capolista al termine di una gara intensa e combattuta. Dopo un match giocato punto a punto, i.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Il Plebiscito batte Bologna e si conferma in vetta alla classificaObiettivo raggiunto: nella quindicesima giornata del campionato nazionale di pallanuoto maschile di Serie B, disputata il 28 marzo alle piscine del...