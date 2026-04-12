IL PICCOLO PRINCIPE! Jannik Sinner sconfigge Alcaraz trionfa a Montecarlo e torna n1 al mondo!

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Montecarlo battendo in finale il favorito Alcaraz. Con questa vittoria, il tennista italiano ha conquistato il suo primo titolo sulla terra rossa e ha raggiunto la posizione numero uno nel ranking mondiale. La finale si è svolta sul campo del principato, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. Sinner ha dimostrato solidità e determinazione durante tutto il torneo.

Jannik Sinner è campione di Montecarlo. Jannik Sinner torna numero 1 del mondo. Jannik Sinner, semplicemente, è di questa forza qui. Batte Carlos Alcaraz in finale al Country Club per 7-6(5) 6-3 in due ore e 15 minuti, in una sfida ampiamente segnata dalle condizioni ventose, ma che nulla ha scalfito della fiducia del classe 2001 di Sesto Pusteria, capace di piazzare una zampata da cinque game consecutivi nel secondo parziale, quello che lo riporta alla vetta del ranking ATP. C’è il vento a condizionare le primissime fasi (e non solo), ma c’è soprattutto una palla break a preoccupare Sinner nel primo game al servizio: era 30-15, il dritto appena largo vale il 2-0 ad Alcaraz.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - IL PICCOLO PRINCIPE! Jannik Sinner sconfigge Alcaraz, trionfa a Montecarlo e torna n.1 al mondo! Leggi anche: Trionfo di Jannik Sinner a Montecarlo: domina in finale contro Alcaraz e torna numero uno al mondo Sinner trionfa a Montecarlo e torna n.1 al mondoAGI - Jannik Sinner ivince il torneo Masters 1000 di Montecarlo battendo Carlos Alcaraz 7-6 6-3.