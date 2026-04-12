Recentemente, sui social media è diventato virale un video di una persona che emette un peto, attirando numerose visualizzazioni e commenti. La scena ha portato alla creazione di numerosi contenuti da parte di altri utenti che hanno riprodotto o commentato l’evento. Nel frattempo, alcune piattaforme di intelligenza artificiale sono state al centro di polemiche per le loro funzionalità e modalità di utilizzo. Alcuni creator sono stati accusati di copiare contenuti già esistenti, generando discussioni sulla creatività online.

Una flatulenza, per dirla elegantemente, o un peto, per dirla intermedia, insomma una scorreggia, per dirla come la diciamo tutti, che diventa virale, e tutti a fare video per vedere se succede la stessa cosa. Di cosa sto parlando? Di un’epidemia di massa da film distopico? Quasi, ma qui ci arrivo dopo. Dunque, il 9 aprile 2026 tale Jonas?eika (che io non conoscevo, e credo che me ne dimenticherò tra cinque minuti), ha pubblicato su X un post in cui dice di aver caricato in ChatGPT un file audio composto da una serie di effetti sonori di scorregge, chiedendo al chatbot cosa pensasse della sua “musica”. ChatGPT lo elogia, parlando di “atmosphere piece” e lodandolo per il suo “minimalism” e “DIY texture”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il peto virale di Jonas ?eika, la ruffianeria di ChatGPT e i content creator che copiano

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