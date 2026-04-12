Durante la classica del Nord, diversi corridori sono stati costretti a fermarsi a causa di forature. Tra loro, uno sloveno ha dovuto utilizzare una bici di scorta fornita da Shimano, poiché l’ammiraglia non lo accompagnava. Anche l’olandese e un altro atleta italiano hanno subito problemi con le gomme, rendendo difficile mantenere il ritmo in un percorso caratterizzato da numerosi pavé.

Si salvi chi può. Uno dopo l’altro, tutti i big di questa Roubaix numero 123 sono stati costretti a fermarsi: la pietra maledetta non ha mai fatto sconti da queste parti, ma un accanimento così non si era mai visto e la corsa è diventata di colpo una gara per la sopravvivenza. I primi a forare erano stati Mads Pedersen e Wout Van Aert all’alba della giornata, prima dei due colpi di scena più incredibili. Prima Tadej Pogacar è stato costretto a mettere i piedi a terra sul settore 22 di pavè, ma non aveva vicino a sé l'ammiraglia della UAE Emirates ed ha dovuto arrangiarsi con una bici di scorta della Shimano dal cambio neutro. Una volta tornato in sella, è riuscito però a recuperare oltre un minuto: tanto per tutti, ma non per lui, che ha prodotto uno sforzo enorme che lo ha impegnato per 23 km.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il pavé non perdona, forature in serie alla Roubaix,: Pogacar, Van der Poel, Ganna

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Tadej won’t attack in his first Paris Roubaix #cycling #pogacar #vanderpoel