Il Parma rallenta la rincorsa del Napoli al Tardini finisce 1-1

Il Parma e il Napoli si sono affrontati al Tardini con un risultato di 1-1, dopo che Strefezza aveva aperto le marcature per i padroni di casa e McTominay aveva pareggiato nella ripresa. Il Napoli, reduce da cinque vittorie consecutive, non è riuscito a ottenere i tre punti e si è fermato, influenzando la corsa allo scudetto. La partita si è conclusa con un pareggio che modifica la classifica delle due squadre.

Strefezza sblocca subito il risultato, il pareggio di McTominay nella ripresa PARMA - Dopo cinque vittorie consecutive, il Napoli frena contro il Parma e complica la propria rimonta per lo Scudetto. L'1-1 finale del Tardini getta acqua sul fuoco per le speranze dei ragazzi di Antonio Conte. Al vantaggio lampo di Strefezza al 1', ha risposto il solito McTominay nella ripresa. I campioni d'Italia non sono riusciti ad avere la meglio contro un Parma arcigno e compatto che alla fine porta a casa un punto di grande importanza. Al posto dello squalificato Pellegrino, tra le fila dei ducali fa il suo debutto da titolare Elphege, giocatore acquistato a gennaio dalla Ligue 2.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Parma rallenta la rincorsa del Napoli, al Tardini finisce 1-1 La Juve vince 4-1 a Parma e tiene la scia del Napoli in zona Champions: Bremer goleador al TardiniVittoria per 4-1 della Juventus a Parma: al Tardini i bianconeri sono trascinati dalla doppietta di Bremer, a segno anche McKennie e David. Parma-Napoli, settore ospiti sol out per la sfida del TardiniUna certezza emerge con forza: il popolo napoletano continua a sostenere la squadra senza esitazioni, alimentando la convinzione che la corsa allo... Napoli Parma errore arbitrale o giusto annulare il gol #napoliparma #italia #short