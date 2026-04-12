Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 13 al 17 aprile | Agata resta a Milano Matteo parte per Londra

Nella settimana dal 13 al 17 aprile, le puntate de Il Paradiso delle Signore mostreranno che Agata decide di rimanere a Milano, mentre Matteo parte per Londra. La vicenda si svolge attraverso le azioni dei personaggi principali e le decisioni che prendono riguardo ai loro spostamenti e alle relazioni in corso. La trama si concentra sugli sviluppi delle loro vite e sui cambiamenti che si verificano nelle dinamiche tra i protagonisti.

Cosa accadrà negli episodi settimanali de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno dal 13 al 17 aprile? Nel corso dei prossimi episodi vedremo Caterina incerta sui bozzetti da inviare all’ALMAT, Agata prendere una decisione sofferta e Matteo pronto a recarsi a Londra per scoprire qualcosa sulla madre di Ettore Marchesi. Scopriamo insieme cosa ci attende. Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Caterina segue i consigli di suo padre. Caterina è ansiosa di presentare i suoi bozzetti all’Accademia Lombarda Moda e Arti Tessili, ma al tempo stesso vuole ottenere il massimo da questa opportunità. Decide quindi di chiedere consiglio a suo padre.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 13 al 17 aprile: Agata resta a Milano, Matteo parte per Londra Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Agata svela il suo segreto a MimmoNuovi turbamenti arrivano al Paradiso delle Signore 10: Agata finalmente apre il suo cuore a Mimmo e svela cosa la rende così inquieta. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Matteo indaga sulla madre dei fratelli Marchesi© US RaiA Il Paradiso delle Signore continuano le indagini di Matteo Portelli per cercare di scoprire il segreto dei fratelli Ettore e Greta Marchesi.