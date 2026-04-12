Un uomo corre lungo una strada di campagna nel New Hampshire, con capelli brizzolati raccolti e accompagnato da guardie del corpo norvegesi in bicicletta. È sorvegliato da un SUV blindato con vetri oscurati, mentre si sposta in un’area rurale degli Stati Uniti. La scena si svolge in un contesto di sicurezza elevata, con presenze di scorta che seguono i suoi spostamenti.

Roma, 12 aprile 2026 – C’è un uomo che corre su una strada di campagna nel New Hampshire, capelli brizzolati raccolti sul capo, circondato da guardie del corpo norvegesi in bicicletta e tallonato da un Suv blindato con i vetri oscurati. Quest’uomo è Alex Karp, Ceo di Palantir Technologies, il philosophe maudit della Silicon Valley, il miliardario che si definiva neo-socialista, l’allievo di Habermas diventato fornitore di software per la Cia, il Mossad e i sei rami delle forze armate americane. È da questa scena grottesca e rivelatrice che Michael Steinberger apre il suo “Il filosofo nella Valley - Alex Karp, Palantir e l’ascesa dello Stato di sorveglianza“, il primo libro, uscito in questi giorni, della nuova casa editrice Foglio Edizioni, voluta dall’imprenditore-mecenate Valter Mainetti e diretta da Riccardo Cavallero.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il papà di Palantir. Un filosofo neo-socialista sorveglia il mondo

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