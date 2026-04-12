Il nostro satellite come ambita preda

La Luna è al centro di un crescente interesse internazionale, con molte nazioni e aziende private che pianificano missioni e attività sulla sua superficie. Recentemente, sono stati annunciati nuovi accordi e progetti per l’estrazione di risorse e per l’installazione di strutture permanenti. Le attività spaziali in orbita e sulla superficie lunare stanno aumentando, portando a una maggiore presenza di satelliti e veicoli non umani in quella regione.

La Luna, la corsa alla Luna, è ovviamente un posto da romanzo, soprattutto se di fantascienza. Non si contano i classici - il cui capostipite è Dalla Terra alla Luna (1865) di Jules Verne - e tra i quali si possono contare capolavori come Pendolarità di Isaac Asimov o La luna è una severa maestra di Robert A. Heinlein. Per citare romanzi più recenti non si può tralasciare l’ucronia dello scrittore britannico Jed Mercurio Città delle stelle (in Italia pubblicato per Mondadori). Mercuri, che ha militato nell’aviazione britannica, racconta l’epopea immaginaria di un pilota russo, Evghenij Mikhailovich Eremin, che, dopo aver combattuto in Corea, segue le orme di Jurij Gagarin ed entra nel programma spaziale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il nostro satellite come ambita preda La missione Artemis 2 ha superato il lato oscuro della Luna: le nuove foto del nostro satelliteDopo sei giorni dal lancio, i quattro astronauti a bordo di Orion "Integrity" hanno portato a termine il cuore della missione Artemis II e ora sono... Verso la Luna, tutti i segreti della missione Artemis II: gli astronauti pronti a fotografare il lato nascosto del nostro satellitePer la prima volta in oltre 50 anni, degli astronauti orbiteranno attorno alla Luna dopo aver completato con successo la fase cruciale di accensione...