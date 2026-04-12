Il Napoli ha subito una battuta d’arresto che mette fine alle speranze di vincere il campionato. La squadra ha infatti incontrato difficoltà e ha concluso la partita senza portare a casa i punti necessari per mantenere la corsa al titolo. La decisione definitiva è arrivata nel tardo pomeriggio, confermando la fine delle ambizioni di conquistare lo scudetto in questa stagione.

Il Napoli si sveglia, addio illusione scudetto L’illusione scudetto svanisce verso le cinque della sera. Succede a Parma terreno dove negli ultimi anni il Napoli ha sempre faticato tanto. Anche se lo scorso qui ha di fatto conquistato il tricolore. Stavolta è andata diversamente. Il pareggio di undici mesi fa regalò il quarto scudetto. Questo invece ha fatto tramontare il sogno del quinto. La squadra di Conte ha subito gol dopo 36 secondi (su ingenuità difensiva di Juan Jesus e Buongiorno) ed è andata a sbattere per i successivi 95. Un gol lo ha segnato, con McTominay, attorno al 60esimo. Ma poco è cambiato. La squadra di Conte ha fatto massa ma ha creato poco.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli va a sbattere sull’illusione scudetto (i Fab Four divideteli)

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La Gazzetta alimenta il sogno (o l’illusione) scudetto: “il popolo di Napoli ci crede”Due sarebbero gli alleati: il calendario e il ritorno dei big (compresi McTominay e Lobotka).