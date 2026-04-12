Il Napoli interrompe la serie di vittorie consecutive con un pareggio in trasferta contro il Parma. Dopo aver aperto le marcature con Strefezza, gli ospiti vengono raggiunti da Mc Tominay. La partita si conclude con il risultato di 1-1, dopo che il muro difensivo del Parma ha resistito per tutti i novantatré minuti di gioco, impedendo la vittoria agli avversari.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Napoli frena. Dopo cinque vittorie consecutive, la squadra partenopea non va oltre il pari al Tardini: Mc Tominay risponde a Strefezza ma non basta, il muro crociato regge novantatré minuti di assedio. Conte si presenta con Hojlund al centro dell’attacco, supportato da De Bruyne e Mc Tominay, Cuesta deve fare a meno di Pellegrino, squalificato, lancia Elphege dal primo minuto e il francese ripaga subito la fiducia: è proprio lui a spizzare di testa il lancio di Suzuki, in anticipo su Buongiorno e Juan Jesus, prolungando per Strefezza che può involarsi verso la porta e battere Milinkovic Savic con piatto destro da biliardo, diagonale palo-gol.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Napoli frena, regge il muro del Parma ed è pari

Il Napoli frena a Parma: McTominay salva Conte ma lo scudetto si allontanaAGI - Dopo cinque vittorie consecutive, il Napoli frena la sua corsa Scudetto pareggiando 1-1 contro il Parma al Tardini.

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