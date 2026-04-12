Il Napoli frena McTominay risponde a Strefezza 1-1

Nel match tra due squadre di calcio, il risultato si è concluso con un pareggio di 1-1. La prima rete è stata realizzata nei minuti iniziali del primo tempo, mentre la seconda nella ripresa. La formazione schierata ha incluso un portiere e diversi calciatori di ruolo difensivo e di centrocampo, con il punteggio che si è mantenuto invariato fino alla fine del secondo tempo.

RETI: 1'pt Strefezza, 15' st McTominay. PARMA (3-5-2): Suzuki 6; Troilo 7, Circati 6, Valenti 6.5; Delprato 6.5, Bernabé 6 (21' st Ordonez 6), Nicolussi Caviglia 5.5 (21' st Estevez 6), Keita 6.5, Valeri 6.5; Elphege 6.5 (14' st Sorensen 5.5), Strefezza 7 (27' st Mikolajewski 6). In panchina: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Britschgi, Carboni, Oristanio, Almqvist, Ondrejka. Allenatore: Cuesta 6.5. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Jesus 5 (1' st Beukema 6), Buongiorno 5.5, Olivera 6; Politano 5.5 (34' st Gutierrez sv), Lobotka 6.5, Anguissa 5.5 (11' st Alisson Santos 6), Spinazzola 5.5; McTominay 7, De Bruyne 6 (33' st Elmas sv); Hojlund 6.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Napoli frena, McTominay risponde a Strefezza (1-1) Leggi anche: Parma-Napoli 1-1, McTominay risponde a Strefezza: azzurri fermati al Tardini Diretta gol Serie A LIVE: McTominay risponde a Strefezza, tutto in parità in Parma NapoliCalciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian.