Il Napoli impatta 1-1 contro il Parma in una partita iniziata con uno svantaggio. Al 34° secondo, Strefezza segna il gol che porta avanti i crociati. La squadra di Conte cerca di reagire e trova il pareggio, mantenendo aperta la possibilità di rimanere in corsa per la rimonta in campionato. La gara si svolge senza interruzioni significative e si conclude con il risultato di parità.

La partita comincia da subito in salita per la squadra di Conte, Strefezza porta avanti i crociati dopo appena 34 secondi. Nel secondo tempo Il Napoli prova a svegliarsi trovando l'1-1 con la rasoiata vincente di McTominay. Al triplice fischio il risultato è di 1-1. Il Napoli inciampa e per l’Inter a Como sarà una specie di match-point scudetto Passo falso per il Napoli al Tardini di Parma. Gli azzurri vengono gelati dopo un minuto dal gol di Strefezza, a cui il Napoli riesce a rispondere solo nel secondo tempo grazie allo scozzese McTominay.La squadra di Conte ha provato in tutti i modi a scardinare il blocco difensivo del Parmama sono mancati gli spazi e soprattutto la lucidità da parte degli attaccanti azzurri.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il Napoli fa 1-1 a Parma, rallenta il sogno rimonta sull’Inter

Tuttosport – Napoli, a Parma si spengono i sogni di rimonta: McTominay non basta, l’1-1 rallenta Conte2026-04-12 16:57:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: Si interrompe al Tardini la striscia di imbattibilità del Napoli, che...

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