Il club partenopeo ha recentemente fatto parlare di sé per le dichiarazioni di alcuni calciatori riguardo al loro legame con la squadra. In particolare, un giocatore ha affermato di sentirsi a casa nel contesto della città e del club. Nelle stesse ore, un altro atleta ha condiviso la sua esperienza nel Napoli, descrivendola come una vita da sogno. Queste dichiarazioni sono state rilasciate in occasione di interviste ufficiali e sono state pubblicate sui canali del club.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Alisson Santos, l’attaccante del Napoli, ha condiviso recentemente le sue emozioni in un’intervista a La Repubblica. Il calciatore brasiliano ha parlato del suo arrivo nella città partenopea e del suo sogno di giocare al fianco di campioni del calibro di Kevin De Bruyne. “Qui mi sento in famiglia”, ha dichiarato, riflettendo sulla bellezza e sull’importanza della sua esperienza sportiva, che sta prendendo forma proprio nel club napoletano. L’attaccante, prelevato dal Santos, ha narrato quanto fosse entusiasta di poter finalmente condividere il campo con giocatori di grande talento.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Napoli e il legame con De Bruyne: “Qui mi sento a casa”

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