Il Napoli si trova a sei punti di distanza dall’Inter, che deve ancora scendere in campo contro il Como. Dopo il pareggio interno contro il Parma, la squadra mantiene il secondo posto, con tre punti di vantaggio sul Milan. L’Inter, in attesa della partita di questa sera, potrebbe allungare il vantaggio in classifica qualificandosi definitivamente per il campionato successivo con una vittoria. La sfida tra Inter e Como si svolgerà in trasferta.

Il Napoli, dopo il pareggio in casa del Parma, si ritrova a -6 dall’Inter con una partita in più. L’Inter questa sera dovrà giocare a Como (gara non facile): con una vittoria metterebbe un punto definitivo allo scudetto 202526. Guardando all’altra faccia della medaglia, la sconfitta del Milan fa sì che il Napoli consolidi (a +3) anche il secondo posto, seguendo la statistica di Conte (in Serie A sempre secondo o terzo in tutti gli anni in cui ha allenato ndr). Una vittoria dell’Inter poi allontanerebbe il Como, attualmente a 58 punti, dando respiro al Napoli almeno per quanto riguarda il posizionamento Champions, ormai quasi certo con 8 punti di distacco a 6 giornate dalla fine del campionato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli è a -6 dall’Inter in attesa del Como, ma consolida il secondo posto (+3 sul Milan)

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