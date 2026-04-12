Dopo una vittoria sofferta in una partita disputata a Bergamo, l’allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa sottolineando l’unità della squadra e la fermezza del gruppo. Ha evidenziato come il team abbia mantenuto la concentrazione nonostante le pressioni e le sfide della stagione. Il tecnico ha anche commentato le prossime gare, invitando a restare concentrati e a non sottovalutare gli avversari.

Il muro di Luciano Spalletti non ammette crepe. Nella pancia dello stadio di Bergamo, dopo una vittoria che sa di sofferenza e orgoglio, il tecnico della Juventus ha eretto una barriera psicologica tra la sua squadra e la tentazione del sorpasso. Mentre il mondo bianconero guarda al terzo posto del Milan, Spalletti sceglie la via del realismo feroce, quella di chi conosce il peso specifico della fatica e non vuole cali di tensione in un gruppo che vive di equilibri sottilissimi. « Ma quale Milan. », ha tuonato l’allenatore, spegnendo sul nascere ogni volo pindarico che potesse distrarre i suoi uomini dal fango della trincea. Non è un atto di resa, ma un patto di protezione verso uno spogliatoio che deve guardarsi le spalle prima di puntare le vette.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il monito di Spalletti: lo scudo della Juventus contro l’illusione Milan

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