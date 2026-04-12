il mondo tutto azzurro e senza frontiere visto da gagarin

Il primo uomo a orbitare intorno alla Terra ha descritto lo spazio come un ambiente

L'anniversario Il 12 aprile di 65 anni fa il primo volo orbitale intorno alla Terra compiuto da un essere umano. Un'avventura che racconta il cambio del punto di vista dell’umanità rispetto al suo pianeta-madre. Ma anche la differenza tra "cosmonauta" e "astronauta", ovvero tra esplorare e conquistare lo spazio. Un'impresa made in U, non priva di risvolti esoterici L'anniversario Il 12 aprile di 65 anni fa il primo volo orbitale intorno alla Terra compiuto da un essere umano. Un'avventura che racconta il cambio del punto di vista dell’umanità rispetto al suo pianeta-madre. Ma anche la differenza tra "cosmonauta" e "astronauta", ovvero tra esplorare e conquistare lo spazio.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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'Pizza Senza Frontiere 2026', fra 600 concorrenti da tutto il mondo vince L'Arciere pisanoLa pizza campione del mondo parla pisano e arriva dalle mani di Antonio Pio Campanella.

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