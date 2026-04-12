Durante un evento a Roma dedicato al festival Rendez Vous, l’attore Louis Garrel ha rivelato alcuni dettagli sul motivo dietro il mistero di Moretti a Cannes. La discussione si è concentrata su aspetti relativi alla produzione e alle scelte artistiche del regista, senza entrare in dettagli personali o deduzioni. La conversazione ha fornito una panoramica diretta sulle ragioni che hanno portato alla decisione di mantenere il segreto sull’argomento.

Durante un incontro a Roma dedicato al festival Rendez Vous, l’attore Louis Garrel ha spiegato le ragioni che hanno impedito la presenza di una produzione italiana tra i titoli selezionati per il festival di Cannes, rivelando come il nuovo lungometraggio di Nanni Moretti non fosse ancora ultimato per la competizione francese. L’attore, impegnato nella promozione del film Couture di Alice Winocour, ha anche condiviso dettagli sul set della pellicola romana e sulle dinamiche lavorative avute con Angelina Jolie. Il caso Moretti e la gestione dei tempi produttivi tra Roma e la Croisette. La questione della mancanza di rappresentanza cinematografica italiana alla prestigiosa rassegna di Cannes ha sollevato riflessioni sulla maturazione delle opere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il mistero di Moretti a Cannes: Louis Garrel svela il vero motivo

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