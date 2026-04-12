Il Milan crolla ma Sinner vola | il milanista batte Alcaraz a Monte Carlo e torna numero 1 al mondo

A Monte Carlo, Jannik Sinner ha conquistato il suo primo titolo del torneo e ha riconquistato la posizione di numero uno nel ranking mondiale. Nel corso della finale, ha sconfitto lo spagnolo, attuale campione in carica, in due set. Nel frattempo, il Milan ha subito una sconfitta in campionato, perdendo contro una squadra di metà classifica. La giornata ha visto quindi due eventi sportivi di rilievo con esiti opposti.

Dopo un sabato ricco di tristezza e sconforto per i tifosi del Milan, oggi un grande tifoso milanista ha compiuto un'impresa. Non parliamo di calcio, ovviamente, ma di tennis e di Jannik Sinner. Il rossonero è da pochi minuti il nuovo campione del torneo Masters 1000 di Monte Carlo dopo aver battuto in due set (7-6, 6-3) lo spagnolo e rivale infinito Carlos Alcaraz. Da ormai tanti anni, forse troppi, il Milan non è in cima al mondo. Lo è stato con molta costanza diversi anni fa, ma ora sta mancando da un po' all'appuntamento con i top club del globo. Per fortuna che c'è Sinner che porta un po' di Milan sul tetto del mondo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan crolla, ma Sinner vola: il milanista batte Alcaraz a Monte Carlo e torna numero 1 al mondo Leggi anche: Sinner si prende tutto: batte Alcaraz, vince Monte Carlo e torna il numero 1 del tennis Sinner numero 1 al mondo nel ranking ATP al posto di Alcaraz: cosa serve tra Miami e Monte CarloSinner conquista la finale del Miami Open contro Lehecka e riduce drasticamente il gap dallo spagnolo nel ranking ATP.