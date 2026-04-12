Il Milan cola a picco | riuscirà a qualificarsi in Champions?

Il Milan sta affrontando un momento difficile in campionato e attualmente si trova in una posizione complicata per la qualificazione in Champions League. La squadra ha ottenuto pochi punti nelle ultime partite, mentre le rivali dirette stanno crescendo di rendimento. La speranza di arrivare tra le prime quattro classificate dipende dai risultati delle prossime gare e dalla capacità di invertire questo trend negativo. La situazione resta incerta e aperta a sviluppi futuri.