Il Messina piega in casa la resistenza del Ragusa e rivede la salvezza

Nel corso della 31ª giornata del campionato di Serie D, il Messina ha ottenuto una vittoria per 1 a 0 contro il Ragusa nello stadio “Franco Scoglio”. La partita si è conclusa con il successo casalingo della squadra locale, che ha così conquistato i tre punti e ha migliorato la sua posizione in classifica.

Preziosa vittoria per 1 a 0 del Messina, che ha battuto, allo stadio “Franco Scoglio”, il Ragusa nella 31^ giornata del campionato di Serie D, ritrovando il gusto rivitalizzante dei tre punti. Nervi tesi in avvio di gara. Giallorossi subito vicini al vantaggio con Roseti, che calcia debolmente da.🔗 Leggi su Messinatoday.it La Reggina piega la resistenza del Ragusa, il gol di Girasole riaccende la ricorsa al verticeLa Reggina ha battuto (1-0) in trasferta il Ragusa, segnando il pesantissimo gol della vittoria allo scadere del tempo regolamentare. Calcio a 5, il Team Scaletta piega la resistenza della quotata SangiovanneseLa squadra jonica si è imposta per 2 a 1 in casa nella 13^ giornata del campionato di Serie B, rafforzando il quarto posto in graduatoria Il Team...