Il magistero sociale dei testimoni | il contributo innovativo di Piersanti Mattarella

Due giornate saranno dedicate alla figura di Piersanti Mattarella e al suo contributo nel campo del magistero sociale. L’evento si concentrerà sull’analisi del suo lavoro e delle sue idee, evidenziandone l’attualità e l’impatto nel panorama sociale. Saranno presenti relatori e studiosi che approfondiranno gli aspetti principali della sua attività, offrendo un’occasione di confronto e studio.

Saranno due giornate intense e ricche di spunti e contenuti quelle dedicate alla figura di Piersanti Mattarella, ma soprattutto al suo contributo innovativo e ancora attuale. “Il Magistero sociale dei testimoni: il contributo innovativo di Piersanti Mattarella” è il titolo della due giorni.🔗 Leggi su Palermotoday.it Omicidio Piersanti Mattarella, la Cassazione: "Non è provato il depistaggio di Piritore"Il depistaggio non si configura di fronte al falso, sebbene questo sia conclamato: serve dimostrare pure che le parole di un indagato abbiano...