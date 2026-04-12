Il lido ' esotico' sarà ancora in mano allo storico gestore premiata l' offerta più alta | 41mila euro all' anno

Il bando per l’affidamento in gestione di un noto stabilimento balneare di circa 9 anni è stato vinto dal gestore storico, che ha presentato l’offerta più alta, pari a 41mila euro all’anno. La spiaggia, conosciuta per il suo stile esotico, si trova nella zona di Ponente e ha attirato l’attenzione di diversi operatori. La procedura ha coinvolto vari soggetti interessati, ma è stato confermato il mantenimento della gestione precedente.