Il lido ' esotico' sarà ancora in mano allo storico gestore premiata l' offerta più alta | 41mila euro all' anno
Il bando per l’affidamento in gestione di un noto stabilimento balneare di circa 9 anni è stato vinto dal gestore storico, che ha presentato l’offerta più alta, pari a 41mila euro all’anno. La spiaggia, conosciuta per il suo stile esotico, si trova nella zona di Ponente e ha attirato l’attenzione di diversi operatori. La procedura ha coinvolto vari soggetti interessati, ma è stato confermato il mantenimento della gestione precedente.
Ha suscitato grande interesse il bando con il quale si cercava un gestore, per nove anni, di un pezzo di spiaggia cesenaticense piuttosto apprezzato per il suo stile ‘esotico’, si tratta del Sand Gate, nella zona di Ponente. Il bando richiedeva espressamente, come condizione, l'esecuzione di una.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Stabilimento balneare dal sapore 'esotico', si cerca un gestore per 9 anni previa riqualificazione dell'areaIl Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, attraverso il Reparto Biodiversità di Punta Marina, ha pubblicato il bando per la concessione per nove...
Un pezzo di spiaggia dal sapore 'esotico', si cerca un gestore per 9 anni previa riqualificazione dell'areaIl Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, attraverso il Reparto Biodiversità di Punta Marina, ha pubblicato il bando per la concessione per nove...