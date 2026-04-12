Le autorità hanno intercettato una conversazione telefonica in cui un uomo, sospettato di aver compiuto una serie di atti violenti contro anziani, esprime soddisfazione per le sue azioni. Nella registrazione, il soggetto afferma che i vecchietti soffrono troppo e che è giusto che siano portati davanti a Dio, aggiungendo di aver trovato piacere nel farlo e di voler ripetere l’azione. La vicenda sta suscitando preoccupazione e attenzione da parte degli investigatori.

“Questi poveri vecchietti soffrono troppo. è giusto che vadano davanti al Buon Dio. E poi m’è piaciuto molto farlo. Anzi lo devo rifare al più presto.”. Sono le intercettazioni choc riportate dal Resto del Carlino captate d agli inquirenti che già indagano su Luca Spada, il 27enne autista dell’ambulanza, per alcune morti sospette di anziani. La voce, secondo la Procura, sarebbe proprio dell’imprenditore meldolese, già sospeso dalla Croce Rossa prima del suo arresto avvenuto ieri. Il killer dell’ambulanza, Luca Spada, intercettato al telefono. Accusato di omicidio volontario plurimo aggravato dalla premeditazione, Spada avrebbe ucciso alcuni anziani che trasportava da un ospedale all’altro, per visite o controlli, tra febbraio e novembre 2025.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il killer dell’ambulanza intercettato al telefono: “I vecchietti soffrono, li mando da Dio, mi piace molto…”

Leggi anche: Anziani morti in ambulanza, l'autista intercettato: "Mi piace, lo voglio rifare" | "Soffrono, devono andare dal Buon Dio"

Anziani morti in ambulanza, Luca Spada shock: “Vecchietti soffrono tanto, mi è piaciuto e lo rifarò”Svolta nelle indagini sulle morti sospette in ambulanza a Forlì: i carabinieri hanno arrestato Luca Spada, 27enne ed ex autista della Croce Rossa...