Il golf che trasforma Augusta | il Masters da 4 miliardi di spettatori rilancia la città

Ogni anno, il torneo di golf disputato in una nota città americana attrae circa quattro miliardi di spettatori in tutto il mondo. L’evento genera un impatto economico stimato tra 120 e 140 milioni di dollari ogni anno e porta un’ampia visibilità internazionale alla località ospitante. La manifestazione si svolge in un campo di prestigio, attirando appassionati e turisti da diversi paesi. La presenza di spettatori e media contribuisce a rilanciare l’immagine della città.

Dopo aver varcato i cancelli dello storico e meraviglioso Augusta National e aver respirato eleganza, storia, dettagli impeccabili e tanta qualità, ti incuriosisce vedere quanto possa offrire la cittadina di Augusta, circa duecentomila persone, per lo più giovani tra militari e universitari. Ma basta una serata a "downtown" e una visita di rito alla statua di James Brown in Broad Street, per accorgersi che non vi è quasi nient’altro intorno. Qui però dicono che molto ha da venire già dalla prossima stagione. Lo scorso anno quasi quattro miliardi di persone hanno scoperto questa destinazione grazie all’assist offerto dal suo evento di golf...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il golf che trasforma Augusta: il Masters da 4 miliardi di spettatori rilancia la città Golf, Augusta apre le sue porte. Tutto pronto per il MastersTutto pronto questa settimana per il The Masters, primo dei 4 major in stagione, che si disputerà da giovedì 9 a domenica 12 aprile come di consueto... Masters Augusta golf 2026: programma, orari, tv, streamingRory McIlroy riconfermerà la Green Jacket? Ci sarà un nuovo campione? Quali temi scorreranno davanti agli occhi dei presenti all’Augusta National...