Un episodio storico riportato nelle fonti narra di un giudice aretino ucciso da un bandito noto come Ghino di Tacco. L’evento viene collegato a una vendetta legata all’onore, secondo le testimonianze dell’epoca. La vicenda si inserisce in un contesto di conflitti tra figure giudiziarie e personaggi ai margini della legge, con dettagli che si riferiscono a un omicidio attribuito a motivazioni di rivalsa.

De Fraja La tradizione dell’uccisione del giudice aretino Benincasa da Laterina trova nella testimonianza di Benvenuto da Imola il suo punto più solido, e consente una ricostruzione essenziale ma precisa dei fatti, senza indulgere a incantagioni quasi riabilitative del personaggio di Ghino di Tacco, bandito ed eroe popolare proveniente forse da La Fratta, ai piedi di Torrita di Siena. Dunque, il giudice aretino non era figura secondaria: le fonti lo ricordano come impiegato in incarichi di rilievo nel Comune di Arezzo e poi chiamato a Siena come vicario del podestà, ruolo che implicava piena responsabilità nell’amministrazione della giustizia in territori sensibili come la Valdichiana meridionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il giudice e il bandito. Ghino di Tacco e l’uccisione di Benincasa. Una vendetta per l’onore

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