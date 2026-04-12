Il dubbio di Tommaso | quando l’incredulità diventa fede autentica

In questa seconda domenica del periodo pasquale, che dura sette settimane, si riflette sulla figura di Tommaso, uno degli apostoli noti per aver espresso dubbi riguardo alla resurrezione. La giornata invita a considerare come il suo interrogarsi e la ricerca di prove siano elementi distintivi della sua testimonianza. La sua storia si inserisce nel contesto della settimana, sottolineando il suo ruolo nella narrazione dell’incredulità e della verifica delle apparizioni.

In questa seconda domenica del periodo pasquale, che si protrae per un arco temporale di sette settimane, la riflessione spirituale si concentra sulla figura di Tommaso, l’apostolo che incarna il dubbio e la ricerca empirica. La scena si sposta sul piano della verità umana e divina, dove l’incredulità non viene punita, ma accoglie la possibilità di una fede più profonda e autentica attraverso il confronto diretto con Gesù. Il cammino della Chiesa, come descritto nelle pagine di Luca negli Atti degli apostoli, poggia su quattro pilastri fondamentali: l’insegnamento tramandato dagli apostoli, la condivisione del pane, la preghiera costante e l’unione tra i fratelli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il dubbio di Tommaso: quando l’incredulità diventa fede autentica Leggi anche: Il Diavolo Custode: quando Kevin Smith mise in dubbio la fede di Daredevil Quando il fuoco diventa ricordo: San Tommaso abbraccia ChristianIl rito antico del Focarone rinnova l’identità del quartiere, ma quest’anno porta con sé un ricordo preciso.