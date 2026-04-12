IL DERBY PIÙ AMARO Perugia a caccia della salvezza Le Fere con il futuro in bilico Montevago | Vittoria per i tifosi

Il derby tra le due squadre si è svolto in un clima carico di tensione e insoddisfazione, senza la presenza dei tifosi biancorossi e con un ambiente di contestazione in casa rossoverde. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato molte incertezze riguardo al futuro della squadra locale, la quale cerca di evitare la retrocessione. Le dichiarazioni post-partita hanno messo in evidenza il desiderio di una vittoria che potesse regalare sollievo ai tifosi.

Un derby velato di tristezza e pieno di amarezze. Senza tifosi biancorossi (come a parti invertite all’andata e come ormai da anni), un clima di contestazione in casa rossoverde e soprattutto carico di incertezze per il futuro delle Fere. In casa Grifo c’è un clima più positivo, certo non di esaltazione vista la stagione, ma con la voglia di chiudere almeno la pratica salvezza con anticipo. Un successo archivierebbe l’annata e riscatterebbe la sconfitta dell’andata. E la società potrebbe avere più tempo per programmare il futuro, magari sfruttando meglio di un anno fa la fine anticipata del campionato. Giovanni Tedesco e la sua squadra sono concentrati sulla partita, Daniele Montevago, il bomber del Grifo strizza l’occhio alla sfida che potrebbe regalargli la doppia cifra.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - IL DERBY PIÙ AMARO. Perugia a caccia della salvezza. Le Fere con il futuro in bilico. Montevago: "Vittoria per i tifosi» Leggi anche: Domenica c'è il derby, caccia al biglietto. Divieto di trasferta per i tifosi del Perugia Sampdoria, la vittoria con l’Avellino non ‘salva’ Lombardo: futuro della panchina in bilico! D’Angelo in pole per prendere il suo posto, ma non mancano le alternativeGriezmann sbarca in MLS, è fatta con l’Orlando City! Fumata bianca per l’addio all’Atletico Madrid: tutti i dettagli Mercato Juve, dalla Germania...