Dopo aver superato alcuni infortuni, il calciatore danese si candida come prima opzione per il tecnico. Intanto, una serata a Santiago ha visto protagonista Odgaard. In vista delle prossime sfide, la squadra si prepara a affrontare sia il partita per il campionato che eventuali impegni nelle coppe, con l’obiettivo di ottenere risultati positivi in entrambe le competizioni. Oggi al Bologna serve una vittoria per mantenere vive le speranze in campionato.

Testa al Lecce o testa all’Aston Villa? Nel dubbio meglio testa ad entrambe, perché se la coppa si è allontanata il campionato continua e oggi al Bologna servono i tre punti. Guai dimenticare che al Dall’Ara i rossoblù da dicembre hanno già regalato la vittoria a quasi tutte le squadre che lottano per salvarsi: Cremonese, Fiorentina, Parma e Verona (fa eccezione il Pisa). Della serie: proviamo a evitare il filotto. Con quale Bologna? Partiamo da chi manca, ovvero dai non convocati: Skorupski prosegue le terapie, idem Dominguez, Lykogiannis e Dallinga non si allenano da una settimana per via della tendinite e andranno in tribuna, così come Helland, fermato da un attacco influenzale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il danese, smaltiti gli acciacchi, rappresenta la prima alternativa per Castro. Odgaard, una sera da Santiago

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Il danese gettato nella mischia nella ripresa. "Skorupski ci ha aiutato quando stavamo soffrendo». Odgaard, un cambio extralusso: "Soddisfatto di dare una mano»"Non l’ho dimenticato", aveva detto Vincenzo Italiano alla vigilia dello spareggio di Europa League con il Brann.