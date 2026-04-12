Un membro del partito ha dichiarato che il partito deve concentrarsi sulla costruzione dell'iniziativa politica invece di parlare di leader e primarie. Secondo questa persona, la leadership della coalizione si otterrà solo se il partito nel suo complesso sarà protagonista. La frase sottolinea l'importanza di un impegno collettivo piuttosto che di figure individuali o processi interni di selezione.

Incontro a Napoli Le aree di Orlando, Franceschini e Speranza: «Serve un progetto di vero cambiamento per coinvolgere chi ha votato No». Gelo su Salis e sui possibili federatori. L'ex ministro del Lavoro: «Per vincere non basta un capo, serve il partito. I gazebo? Meglio i comitati per l’alternativa». L'ex titolare della Salute: «Alla gente interessa dove andiamo, non chi guida». Renzi insiste: «La sindaca di Genova si candidi alle primarie» Incontro a Napoli Le aree di Orlando, Franceschini e Speranza: «Serve un progetto di vero cambiamento per coinvolgere chi ha votato No». Gelo su Salis e sui possibili federatori. L'ex ministro del Lavoro: «Per vincere non basta un capo, serve il partito.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il correntone Pd: «Basta parlare di leader e primarie»

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Conte e Schlein da +Europa. Il leader M5S: “Primarie? Prima il programma, subito dopo il leader del campo largo”Roma – Prima uno e poi l’altra: Giuseppe Conte ed Elly Schlein sono arrivati separatamente all’evento “Tutta l’Europa che manca”, organizzato da...