Inaspettatamente, Giuseppe Conte si è presentato nuovamente davanti alle telecamere, mentre alcuni sospettavano che avrebbe evitato di tornare nel palazzo del governo. La sua presenza ha sorpreso chi attendeva un suo possibile allontanamento dalla scena politica, lasciando trasparire un atteggiamento decise e determinato. La sua decisione ha attirato l’attenzione di analisti e osservatori, che hanno seguito con interesse il suo ritorno in un momento di particolare attenzione pubblica.

Talvolta bisogna ammettere certe imperdonabili mancanze. Erano sicuri che Giuseppe Conte, il nostro ex premier, sarebbe rimasto lontano da Palazzo Chigi. Non si vince la lotteria due volte, figuriamoci tre. Il destino sembrava già piuttosto benevolo con il giurista di Volturara Appula, poi alla consolante guida degli sbandati Cinque Stelle. Invece è tornato. Come l’Ercolino sempre in piedi, il misirizzi che la Galbani regalava ai più fedeli clienti. Ha conquistato il centrosinistra. E adesso vuole ritornare laddove era stato incredibilmente issato. Chi l’avrebbe mai detto? Galeotto fu il referendum sulla giustizia. E ovviamente la scarsa consistenza della futura antagonista: Elly Schlein.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il Conte all’arrembaggio

Sea of Remnants, l’anteprima: forza tutti all’arrembaggio!Ci sono giochi che scelgono il mare come sfondo e poi ci sono giochi che scelgono il mare come struttura.

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