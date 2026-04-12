Rovigo, 12 aprile 2026 – Nell’ambito del programma Erasmus+ il Conservatorio "Francesco Venezze" di Rovigo si è distinto con le sue classi di strumenti ad arco che sono state impegnate a Vienna in due concerti, rispettivamente dedicati a Vivaldi e Mozart, presso la Minoritenkirchen della capitale austriaca. In particolare il concerto vivaldiano ha visto come protagonisti i musicisti dell'Ensemble Concentus Venezze, realtà guidata dal Maestro Luca Marzolla, docente di Violino, che testimonia l'eccellenza formativa del nostro Conservatorio: il pubblico è stato accompagnato in un viaggio musicale che ha unito rigore interpretativo, entusiasmo giovanile e profondo amore per la musica di Antonio Vivaldi grazie agli studenti coinvolti con la collaborazione anche della docente Prof.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Conservatorio Venezze conquista Vienna

Davide Lo Surdo conquista Vienna: velocità pura e sold out per “27Il chitarrista Davide Lo Surdo ha registrato il tutto esaurito venerdì 3 aprile durante la sua esibizione al G5 Live di Vienna.

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