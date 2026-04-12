Il Como affronta l' Inter | si parte a ritmi altissimi
Oggi si gioca la partita tra Como e Inter, con le squadre pronte a scendere in campo. Dopo 15 minuti di gioco, il centrocampista dell'Inter ha commesso fallo su un giocatore del Como a circa 30 metri dalla porta, portando a una punizione sulla barriera. La gara è iniziata con ritmi elevati, e le squadre si sono affrontate fin dai primi minuti.
Squadre in campo: Como - Inter sta per iniziare. La partita in diretta15' Chalanoglu butta giù Baturina a 30 metri dall'area nerazzurra: punizione sulla barriera. 12' Kempf in fallo laterale sulla sventagliata di Di Marco9' Ci prova anche Sergi Roberto, chiude Barella.7' Fallo di Bastoni su Diao.🔗 Leggi su Quicomo.it
Musetti subito avanti contro Djokovic: inizio a ritmi altissimi, già tre break nel primo set | DirettaDopo il break Musetti si scioglie anche al servizio: primo game in battuta tenuto senza problemi a zero.
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