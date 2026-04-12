Il Como affronta l' Inter | si parte a ritmi altissimi

Oggi si gioca la partita tra Como e Inter, con le squadre pronte a scendere in campo. Dopo 15 minuti di gioco, il centrocampista dell'Inter ha commesso fallo su un giocatore del Como a circa 30 metri dalla porta, portando a una punizione sulla barriera. La gara è iniziata con ritmi elevati, e le squadre si sono affrontate fin dai primi minuti.