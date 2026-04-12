Il Como affronta l' Inter Fabregas | Il nostro jolly deve essere il Sinigaglia la nostra gente

Stasera alle 20.45 il Como scende in campo contro l'Inter al Sinigaglia. L’arbitro designato è Davide Massa, con gli assistenti Meli e Alassio. Cescà ha dichiarato che il giocatore più versatile del team deve essere il pubblico del stadio, e ha sottolineato l’importanza di giocare davanti ai tifosi. La partita si svolge di fronte a una gremita tribuna, con un clima di attesa tra i supporters locali.

Fischio di inizio al Sinigaglia alle 20.45, arbitro Davide Massa, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio. Il quarto uomo è Ayroldi, mentre al Var ci sarà Aureliano. Maggioni il suo assistente. Un match che può anche valere una stagione, lo sa bene mister Fabregas: "Dovremo giocare con.🔗 Leggi su Quicomo.it Fabregas chiama il Como: “Sinigaglia come la Bombonera contro l’Inter”Semifinale di Coppa Italia: il tecnico carica l'ambiente per l'impresa contro la capolista. Al Sinigaglia la sfida Champions con la Roma, Fabregas: "Davanti alla nostra gente siamo più forti"Dopo la partita in trasferta dello scorso sabato contro il Cagliari, il Como 1907 tornerà a giocare al Sinigaglia questa domenica per un’importante...