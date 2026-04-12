Il caso dell’intercettore precipitato in Siria e la missione Usa per recuperare l’arma segreta prima di Cina e Russia – Il video

Recentemente, un oggetto cilindrico è caduto dal cielo vicino alla città siriana di Suwayda. La polizia locale ha confermato il ritrovamento del reperto, mentre le autorità militari stanno coordinando le operazioni di recupero. Si è trattato di un intercettore, secondo le prime analisi, e si sospetta che sia collegato a una missione degli Stati Uniti per prelevare un’arma segreta prima che possa essere raggiunta da Cina o Russia. È attualmente in corso un’indagine ufficiale sulla vicenda.

Un grande oggetto cilindrico è precipitato dal cielo nei pressi della città siriana di Suwayda nei giorni scorsi. Le immagini rimbalzate sui social mostrano un relitto con caratteristiche particolari, compresi alcuni elementi rossastri che ne hanno consentito subito l’identificazione ai più esperti di attrezzature militari. Quell’oggetto, infatti, non è altro che un sistema di guida di un intercettore del sistema anti-missile Thaad, tra le armi più avanzate nell’arsenale statunitense. Secondo alcune ricostruzioni, potrebbe essere stato lanciato da una batteria americana impegnata nella difesa di Israele durante recenti attacchi iraniani, finendo al suolo quasi intatto a causa di un malfunzionamento.🔗 Leggi su Open.online Isis, Russia, Cina. Quale convivenza oltre la tregua in SiriaPechino non resterà fuori dalla partita, come dimostra la storica visita del ministro degli Esteri siriano Asaad al Shaibani a Pechino. Tether, la cripto-arma segreta di Putin e Venezuela per aggirare le sanzioni UsaA Caracas e a Mosca hanno scoperto che la libertà, oggi, ha la forma di un gettone digitale.