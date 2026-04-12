Il caso del centro commerciale costruito su un' area demaniale

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall'ex liquidatore di una società coinvolta in un procedimento riguardante la costruzione di un centro commerciale su un'area demaniale. La decisione riguarda un'azione legale relativa alla legittimità dell'uso di terreni pubblici per un progetto edilizio. La vicenda si inserisce in un contesto di controversie sul rispetto delle normative in materia di demanio pubblico e di autorizzazioni edilizie.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’ex liquidatore della Fidarco Costruzioni s.r.l., contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio, in quanto non aveva più la legittimazione per farlo: la società era già stata cancellata dal.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Varcaturo, lavori abusivi in corso su area demaniale: sequestrata area da 65mila metri quadriI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, in collaborazione con il personale dell’ufficio tecnico del Comune di Giugliano in Campania,...

Sequestro preventivo a Catania: struttura abusiva su area demaniale in viale AfricaLa misura è stata adottata accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania.