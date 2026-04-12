Le imprese della zona brianzola si trovano ad affrontare una fase difficile, caratterizzata da un aumento dei costi e da un export che mostra segnali di rallentamento. Secondo i rappresentanti sindacali, questa situazione si traduce in un’incertezza per salari, imprese e prospettive future, evidenziando le difficoltà che il settore sta vivendo a causa delle tensioni in corso.

" Imprese brianzole sotto pressione tra export a rischio e costi in salita. È il prezzo dei conflitti ". Così Mirco Scaccabarozzi, segretario provinciale della Cisl, lancia l‘allarme: "Oggi, tra tensioni globali, dazi e nuovi fronti di guerra, la geopolitica torna a presentare il conto. E a pagarlo, ancora una volta, sono anche i territori produttivi come il nostro". A un anno dal cosiddetto ’Liberation Day’, con cui gli Stati Uniti hanno inaugurato una stagione di barriere commerciali, lo scenario internazionale si è complicato, "scivolando verso un’escalation militare dagli esiti imprevedibili". Le tensioni in Medio Oriente, in particolare, "stanno ridisegnando equilibri economici e catene di approvvigionamento, colpendo direttamente anche il tessuto industriale locale".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caro prezzo del conflitto. La Cisl: "Imprese, salari e futuro incerto in Brianza"

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