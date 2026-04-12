Il canto degli uccelli sotto casa batte la foresta tropicale | così i suoni familiari riducono lo stress
Uno studio recente ha rilevato che ascoltare i suoni degli uccelli e della natura nelle vicinanze di casa ha effetti benefici sulla salute mentale. I ricercatori hanno confrontato gli effetti di questi suoni con quelli provenienti da ambienti esotici e distanti, riscontrando che i primi risultano più efficaci nel ridurre lo stress e migliorare l’umore. I risultati si basano su un'analisi di vari partecipanti e delle risposte fisiologiche associate.
Ascoltare i canti degli uccelli locali e i suoni della natura vicino casa riduce stress e migliora l’umore molto più di quelli di luoghi esotici e lontani. Secondo un nuovo studio, la familiarità del paesaggio sonoro conta più della varietà delle specie.🔗 Leggi su Fanpage.it
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