Il canto degli uccelli sotto casa batte la foresta tropicale | così i suoni familiari riducono lo stress

Uno studio recente ha rilevato che ascoltare i suoni degli uccelli e della natura nelle vicinanze di casa ha effetti benefici sulla salute mentale. I ricercatori hanno confrontato gli effetti di questi suoni con quelli provenienti da ambienti esotici e distanti, riscontrando che i primi risultano più efficaci nel ridurre lo stress e migliorare l’umore. I risultati si basano su un'analisi di vari partecipanti e delle risposte fisiologiche associate.