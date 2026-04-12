Il cancro al seno sviluppa le metastasi secondo un programma preciso | la scoperta dell'Università di Padova

Uno studio condotto da ricercatori italiani ha analizzato il modo in cui il cancro al seno sviluppa le metastasi, evidenziando che il processo segue un

Uno studio italiano, realizzato dai ricercatori dell'Università di Padova, dello IOV e dell'Istituto AIRC di Oncologia Molecolare (IFOM), ha scoperto non solo che la metastasi segue un’architettura geometrica precisa, ma anche che alla sua base c'è la stessa logica che permette lo sviluppo, agli inizi della vita, di organi e tessuti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il cancro al seno sviluppa le metastasi secondo un piano preciso: lo studio dell’Università di PadovaUno studio italiano, realizzato dai ricercatori dell'Università di Padova, dello IOV e dell'Istituto AIRC di Oncologia Molecolare (IFOM), ha scoperto...

Scoperta la molecola che blocca il cancro al senoIl cancro al seno triplo negativo è tra le forme più aggressive e difficili da trattare della malattia, rappresentando circa il 15% di tutti i casi...