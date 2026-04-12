Dopo la sconfitta ai rigori contro la Bosnia il 31 marzo 2026, l’Italia non si è qualificata per i mondiali, suscitando delusione tra i tifosi e reazioni nel mondo politico. Un sondaggio pubblicato dal Secolo ha analizzato le opinioni dei supporter riguardo al futuro del calcio italiano e alle possibilità di tornare ad emozionare. L’indagine ha raccolto diverse opinioni sulla situazione della nazionale e sui passi da compiere per rilanciare il movimento calcistico nel paese.

Dopo l’eliminazione dell’Italia alle qualificazioni per i mondiali, nella partita persa ai rigori contro la Bosnia il 31 marzo 2026, i tifosi si sono rammaricati e anche il ondo della politica è rimasto scosso per l’accaduto. D’altra parte, è da 12 anni che la nostra nazionale non partecipa a un mondiale di calcio. Né Luciano Spalletti, né Gennaro Gattuso sono riusciti a costruire un’alternativa agonistica capace di scavalcare la “grande depressione” che oggi vive il calcio italiano. Dopo l’ultimo fallimento, si è dimesso anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che dal 2018 guidava l’associazione. Visto che l’argomento ha scatenato grandi polemiche, dai tabloid passando per le televisioni, fino ad arrivare ai social, il Secolo d’Italia ha deciso di eseguire un sondaggio tra i lettori per comprendere le loro inclinazioni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il calcio italiano può tornare ad emozionare anche dopo l’ultima sconfitta? Cosa dice il sondaggio del Secolo

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