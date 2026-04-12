Il Brindisi dei record saluta l' Eccellenza e torna in Serie D | la festa ha inizio

Dopo una sola stagione in Eccellenza, il Brindisi torna in Serie D. La squadra ha vinto il campionato e festeggia il ritorno nella quarta serie nazionale. La promozione è arrivata al termine di una stagione caratterizzata da prestazioni positive e risultati convincenti. La squadra ha concluso il campionato con il primo posto, lasciandosi alle spalle le avversarie e tornando a disputare il campionato di Serie D.