Il Brindisi dei record saluta l' Eccellenza e torna in Serie D | la festa ha inizio
Dopo una sola stagione in Eccellenza, il Brindisi torna in Serie D. La squadra ha vinto il campionato e festeggia il ritorno nella quarta serie nazionale. La promozione è arrivata al termine di una stagione caratterizzata da prestazioni positive e risultati convincenti. La squadra ha concluso il campionato con il primo posto, lasciandosi alle spalle le avversarie e tornando a disputare il campionato di Serie D.
La permanenza negli “inferi” dell'Eccellenza è durata solo una stagione. Il Brindisi torna in Serie D. La promozione è arrivata oggi pomeriggio (domenica 12 aprile) in casa dell'Unione Calcio Bisceglie, nella terzultima giornata di campionato. Il match si è concluso con il punteggio di 1-1. I.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Il Vicenza torna in Serie B dopo 4 anni: campionato da record per i biancorossi, è festa in un “Romeo Menti” sold-out
Calcio serie C. La Pianese saluta Bertini. Il portiere torna all’AtalantaLa Pianese saluta, anticipatamente, Tommaso Bertini (foto): l’estremo difensore, che sul monte Amiata ha collezionato 5 presenze, 4 in campionato e...