Il Bologna supera il Lecce 2-0 salentini nei guai

Nel match tra Bologna e Lecce, i padroni di casa hanno vinto con il punteggio di 2-0. La formazione del Bologna è scesa in campo con un modulo 4-3-3, schierando Pessina, Joao Mario (sostituito da Zortea al 21° minuto), Casale, Lucumi, Miranda, Moro (sostituito da Bernardeschi al 40° minuto), Freuler, Sohm (sostituito da Pobega al 29° minuto), Orsolini, Castro (sostituito da Odgaard al 40° minuto) e Cambiaghi (sostituito da Rowe al 29

Bologna-Lecce 2-0 Bologna (4-3-3): Pessina, Joao Mario (21' st Zortea), Casale, Lucumi, Miranda, Moro (40' st Bernardeschi), Freuler, Sohm (29' st Pobega), Orsolini, Castro (40' st Odgaard), Cambiaghi (29' st Rowe). (13 Ravaglia, 14 Heggem, 29 De Silvestri, 41 Vitik, 73 Castaldo). All.: Italiano. Lecce (4-2-3-1): Falcone, Veiga, Siebert, Gabriel, Ndaba (1' st Gallo), Ngom (1' st Gandelman), Ramadani, Pierotti (37' st Sala), Coulibaly, Banda (18' st Ndri), Stulic (18' st Cheddira). (1 Fruchtl, 32 Samooja, 8 Fofana, 13 Perez, 14 Helgason, 18 Jean, 36 Marchwinski, 80 Kovac). All.: Di Francesco. Arbitro: Colombo di Como.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Bologna supera il Lecce 2-0, salentini nei guai Pagelle Bologna Lecce, Freuler e Orsolini decidono la gara! Salentini a rischio retrocessione – I VOTICalciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. La corsa salvezza. Il Lecce non molla e (ri)caccia nei guai in tanti: Parma compresoUna boccata d’ossigeno durata lo spazio di un weekend, poi la vittoria del Lecce a Cagliari ha rispedito la Fiorentina con la testa sotto l’acqua,... Zambo Anguissa decide Lecce-Napoli