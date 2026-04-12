Il Bologna inguaia il Lecce Al Dall' Ara finisce 2-0

Il Bologna ha vinto 2-0 contro il Lecce nell'incontro disputato al Dall'Ara. La partita si è conclusa con due gol della squadra di casa, senza che ci fossero altri marcatori. La vittoria ha permesso al Bologna di ottenere tre punti, mentre il Lecce ha subito la sconfitta. La gara si è svolta senza interruzioni significative e ha visto le due squadre impegnate fino al fischio finale.

AGI - Non poteva esserci avvicinamento migliore all'impresa impossibile e a quella rimonta da tentare contro l'Aston Villa, per il Bologna. I rossoblù sconfiggono 2-0 il Lecce e lasciano il Dall'Ara col sorriso, tornando alla vittoria tra le mura amiche e ritrovando il gol di Orsolini, che era a secco da quattro mesi. Salentini inconcludenti e che restano nei guai. Eppure l'avvio migliore è del Lecce, che rischia grosso ed è terzultimo, ma spreca con Stulic: tiro debole, Pessina (preferito a Ravaglia) ha vita facile. I salentini non sono precisi con Ramadani e Falcone salva su Cambiaghi, che è il primo a mettersi in mostra per un Bologna non freschissimo e impreciso.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Bologna inguaia il Lecce. Al Dall'Ara finisce 2-0 Il Bologna sciupa, la Lazio no: al Dall’Ara finisce 0-2 | Cronaca e pagelleTraversa di Moro, poi rigore sbagliato da Orsolini prima della doppietta di Kenneth Taylor. Bologna Lecce 2-0: a Italiano bastano Freuler e Orsolini, i rossoblu tengono vive le speranze europee. Cosa è successo al Dall’Aradi Luca FiorettiBologna Lecce 2-0: vittoria per Italiano, i rossoblù conquistano tre punti fondamentali per continuare a inseguire la qualificazione... GANDELMAN + RAMADANI: Cagliari-Lecce 0-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights