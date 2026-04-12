Il Blitz Impresa del Corridonia Grottammare ribaltato

Nel match tra Corridonia e Grottammare, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 3-2. La partita ha visto la rete di Seproni al 29’ st, mentre i gol di Ricci al 44’ st e di Alfonsi al 29’ st nel secondo tempo hanno contribuito alla vittoria finale. La formazione di Corridonia ha invece segnato con Beni, Tombolini, Ferrari e Di Nicolò, che è entrato al nono minuto del secondo tempo.

2 CORRIDONIA 3: Beni, Seproni (29’ st Ndreu), Tombolini, Alfonsi (29’ st Mazzieri), Ferrari, Paniconi, Loretucci, Cisbani, Ricci (44’ st Guenci), Di Nicolò (9’ st Porfiri), Di Eleuterio (10’ st Pomili). All. Campanile. CORRIDONIA: Pettinari, Marinelli (21’ pt Antolini), Salvatelli, Marengo, Ciccale, Del Moro, Atzori (40’ st Bellesi), Bedetta (45+1’ st Cartechini), Ruzzier, Pucci, Monachesi (34’ st Di Biagio). All. Martinelli. Arbitro: Campoli di Ancona Reti: 6’ Ricci, 25’ Cisbani, 42’ Antolini, 10’ st Pucci; 16’ st Atzori. Una vittoria enorme per il Corridonia che ribalta lo svantaggio di due reti in trasferta con il Grottammare e si porta a +4 dalla zona playout a due giornate dalla fine.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Blitz. Impresa del Corridonia. Grottammare ribaltato Impresa del Corridonia. Frena l’Azzurra ColliCorridonia 1 Azzurra Colli 1 : Pettinari, Borra (25’st Antolini), Salvatelli, Bedetta, Ciccalè, Di Biagio, Formentini (10’st Verini), Marengo,... Italiano esalta il Bologna: “Impresa totale, ribaltato ogni pronostico”Vincenzo Italiano consacra il suo Bologna nella notte dell’Olimpico, definendo “un’impresa leggendaria” il 4-3 supplementare che ha estromesso la...