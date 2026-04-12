Ieri in Campania | clamoroso al Partenio-Lombardi Iannarilli eroe al 94?

Ieri, nel campionato di calcio, si è disputata una partita importante al Partenio-Lombardi. All'ultimo minuto, un portiere ha parato un calcio di rigore decisivo, contribuendo alla vittoria della sua squadra. L'evento ha suscitato grande attenzione tra i tifosi e i media sportivi locali. La gara si è conclusa con un risultato che ha influito sulla classifica generale, lasciando molti commenti tra appassionati e addetti ai lavori.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 11 aprile 2026. Avellino – I Lupi agguantano un rocambolesco 1-1 ben oltre il novantesimo grazie alla rete di chi non ti aspetti: è l’estremo difensore Iannarilli a segnare di testa il gol che fa esplodere i tifosi dell’Avellino. ( LEGGI QUI ) Benevento – Ferito un 98enne coinvolto in un incidente avvenuto su una strada secondaria che conduce a San Giovanni. L’auto per cause in corso di accertamento si è ribaltata. ( LEGGI QUI ) Caserta – I carabinieri hanno notificato a due 17enni residenti in un comune dell’area nord di Napoli, un’ordinanza di custodia cautelare in comunità emessa dal gip presso il Tribunale dei minori di Napoli per due truffe commessa ai danni di due anziane, in particolare una 85enne di Casal di Principe e una 70enne di Ercolano.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: clamoroso al Partenio-Lombardi, Iannarilli eroe al 94? In duecento al Partenio-Lombardi per il primo ballo di BallardiniApplausi e cori dalla Tribuna Montevergine per l'inizio ufficiale di un'era che promette rigore e concretezza. Leggi anche: Avellino-Pescara, sfida salvezza al Partenio-Lombardi: classifica, numeri e rischi per le panchine