Idroscalo l’invasione dei biker | Ogni moto racconta una storia

L’arrivo della bella stagione ha portato un afflusso di motociclisti all’idroscalo, dove molti sostengono che ogni moto abbia una propria storia da raccontare. Durante il fine settimana, si sono registrati numerosi episodi di presenza di bikers che si sono radunati nell’area, creando un via vai di veicoli e rumori caratteristici. Sono stati segnalati anche alcuni problemi legati alla gestione della sicurezza e alla congestione del traffico nella zona.

Il rombo della primavera è tornato ad animare il mare dei milanesi. Un fiume di centauri e appassionati delle due ruote si è dato appuntamento ieri all’ Idroscalo per la " Riding Season ", la tradizionale festa-raduno che, organizzata da Hells Angels Mc Milano, segna l’avvio della stagione motociclistica. E così, le sponde del bacino si sono trasformate in una suggestiva mostra a cielo aperto, con centinaia tra Harley-Davidson, chopper personalizzati e moto di ogni genere, in arrivo da tutta Italia. Un colpo d’occhio vivace e colorato, un appuntamento imperdibile per i curiosi e gli amanti del genere. A partire dalle 10 i viali del parco hanno fatto da sfondo a un viaggio nel mondo del "custom", tra moto elaborate in ogni dettaglio, esemplari unici e soluzioni nate dalla creatività dei proprietari.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Idroscalo, l’invasione dei biker: "Ogni moto racconta una storia" Burano: l’isola dove ogni casa racconta una storia attraverso il coloreaNel nord della laguna di Venezia, a circa quaranta minuti di vaporetto dalla città, sorge un’isola che sfida la monotonia con una tavolozza infinita... L’invasione dei ’moto-teppisti’. Allarme tra i residenti di ZibidoCresce nel Sud Milano la protesta dei residenti per la presenza sempre più frequente di “baby centauri“ che percorrono le strade dei centri urbani...