In Parlamento, il governo ha annunciato le priorità per il prossimo anno, con un particolare focus sul Sud e sulle opportunità per i giovani. La leader del partito di maggioranza ha illustrato le strategie che intendono mettere in atto, senza entrare in dettagli specifici. La discussione si concentra su misure per contrastare la fuga di giovani e sviluppare le aree meridionali del paese. Gli interventi prevedono interventi mirati e politiche di sostegno.

Giorgia Meloni in Parlamento ha delineato i principali obiettivi del governo nel prossimo anno: non mancano proposte convincenti, e soprattutto si afferma una linea europeista coraggiosa e intelligente che chiama l’Unione a sostenere le economie degli Stati membri in una situazione drammatica segnata da ben due guerre più o meno globali ancora in corso. Forse, però, per affrontare l’ultimo “miglio dell’esecutivo” andrebbe svolta, più in sede politica che parlamentare, una riflessione anche sul perché il “Sì” ha perso il referendum sulla legge Nordio. Non sarebbe inutile ragionare su come (nonostante un’area particolarmente qualificata della...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Idee per non lasciare Sud e giovani ai dem

Lorenzo Pacini, giovane dem a sinistra di tutti i dem. Idee toste, non tutte da applausiLorenzo Pacini è un sunto umano dei “contrari” (ma non dei sinonimi) della parola “riformismo”.

Youz 5 Generazione di idee, a Ravenna il forum della Regione dedicato ai giovaniLa partecipazione è gratuita e rivolta ai giovani e alle realtà del territorio che lavorano con e per le nuove generazioni Venerdì 27 febbraio, alle...

Master Uses Blade Skill To Beat Foe In One Move, Then Kicks Bully Out Of The Ring