’Idea russa’ incontra giocatori e dirigenti dello Sparta Mosca

Un incontro tra rappresentanti russi e membri dello Sparta Mosca si è svolto recentemente, con strette di mano e scatti fotografici. Successivamente, tutti sono saliti sugli spalti per sostenere i giovani calciatori impegnati in un torneo internazionale di rilevanza. La giornata si è conclusa con tifosi e partecipanti che hanno condiviso l’appuntamento sportivo in un’atmosfera di entusiasmo e partecipazione.

Strette di mano, foto ricordo poi tutti sugli spalti a fare il tifo per i baby-calciatori impegnati in un importante torneo di livello internazionale. Le associazioni Idea Russa (con sede a Spezia) e Vento dell’Est hanno portato un messaggio di amicizia ai giovani calciatori dello Sparta Mosca arrivati nei giorni scorsi in Versilia per disputare la prestigiosa ’Universal Youth League’, considerata la più importante manifestazione calcistica a livello internazionale per la categoria 2015. L’incontro con la delegazione russa è stato organizzato un po’ all’ultimo momento, ma non per questo è stato meno efficace e significativo: i rappresentanti...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Idea russa’ incontra giocatori e dirigenti dello Sparta Mosca Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, patto di stabilità: Cardinale incontra Allegri, Tare e i giocatori”Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 22 gennaio 2026. Leggi anche: Mistero nel Tirreno: il blitz della nave russa Sparta IV tra Sardegna e Lazio