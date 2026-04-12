IA e consumi | 16 domande per sfidare i limiti della macchina

Sabato 11 aprile 2026, nella Sala Bianchi di Belluno, si è svolto un dibattito incentrato sull'uso dell'intelligenza artificiale e sui suoi effetti sui consumi. L'evento ha visto la partecipazione di esperti, che hanno posto 16 domande per analizzare i confini tra le capacità umane e le potenzialità delle macchine. L'incontro ha coinvolto un pubblico interessato alle implicazioni pratiche di queste tecnologie.

Sabato 11 aprile 2026, la Sala Bianchi di Belluno è diventata il palcoscenico di un confronto serrato tra l’essenza dell’agire umano e la potenza computazionale. L’incontro, intitolato Le realtà metafisiche della società dei consumi: 16 domande all’intelligenza artificiale, ha cercato di decifrare come le nuove tecnologie stiano ridefinendo i modelli di acquisto e la percezione stessa dell’identità individuale. L’appuntamento è stato aperto dalla prof.ssa Adriana Lotto, che ha tracciato il perimetro di una discussione multidisciplinare capace di intrecciare i piani del diritto, della filosofia e delle innovazioni tecnologiche. Il fulcro dell’evento non è stato un semplice monologo, ma un esperimento di analisi diretta: sono stati infatti sottoposti a un sistema di intelligenza artificiale ben sedici quesiti cruciali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e consumi: 16 domande per sfidare i limiti della macchina Leggi anche: In Cina l’IA spinge i consumi in occasione della Festa di Primavera Crisi energetica, il piano della Ue per ridurre i consumi: abbassare i limiti di velocità e smart workingC'è la firma di Dan Jørgensen, commissario europeo all'Energia, sul monito lanciato dall'Ue a proposito della crisi energetica causata... Ep 2 – Quiz Patente B 2026 – 30 Domande con Spiegazioni chiare