Il 12 aprile 2026 si sono verificati nuovi raid israeliani sul Libano, che sono stati descritti come una punizione collettiva. Un analista di Crisis Group, con un passato come giornalista per il Guardian e Al Jazeera, ha commentato che Israele dovrebbe coinvolgere Hezbollah nei negoziati in Libano. L’analista, residente a Beirut, ha confrontato la situazione con quella di Gaza, sottolineando come le operazioni militari siano state simili.

Roma, 12 aprile 2026 – “Israele deve per forza coinvolgere Hezbollah nei negoziati in Libano”. David Wood, analista senior di Crisis Group, un passato di giornalista per Guardian e Al Jazeera, vive a Beirut e non ha dubbi su come si possa uscire da questa crisi. Wood, è una guerra contro il Libano o contro Hezbollah? “Israele sostiene di attaccare Hezbollah, ma ha sferrato attacchi in aree civili densamente popolate. Sa di causare vittime civili in massa, distrugge interi condomini senza avvertire i residenti. Tutto il popolo libanese soffre, specialmente la comunità sciita: è una punizione collettiva da parte di Israele”. https:www.quotidiano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I raid israeliani sul Libano: “Una punizione collettiva”. L’analista: è come a Gaza

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Il conflitto si allarga in Libano: almeno 34 morti nei raid israeliani. Trump: “Raid sull’Iran dureranno 4-5 settimane”. Esplosioni a Doha, Dubai e GerusalemmeLa nuova offensiva dell’Idf contro Hezbollah “sarà ampia e completa e potrebbe includere un’invasione (di terra)”.